“Per fortuna sto fuori | perché Garibaldi…” Grande Fratello | Mirko rompe il silenzio | il pubblico con lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 gennaio 2024) Altempo di nuovo intervento per, che non è rimasto indavanti agli ultimi atteggiamenti di Garibaldi. In puntata la tensione si è alzata improvvisamente e tutti i telespettatori hanno seguito conattenzione quel confronto. Ciò che ha dichiarato l’ex fidanzato di Perla ha lasciato davvero tutti senza parole. Dunque, nello studio delSignorini ha fatto intervenire, il quale si è soffermato appunto su Garibaldi e a breve vi diremo tutto su ciò che ha detto. Intanto, c’è stato anche il rientro nella casa di Beatrice, ma non sono stati presi provvedimenti nei confronti di coloro che non avevano manifestato molta empatiail regolamento non sarebbe stato violato. Leggi ...