Pensioni | il disastro del governo nel 2024 è già scritto | le uscite anticipate saranno quasi azzerate

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sulleil flop delper ilè praticamente certo. E di fatto lo ha ammesso lo stesso esecutivo nelle sue previsioni per le. In attesa di una riforma delleche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vuole realizzare entro la fine della legislatura, senza fretta, intanto è chiaro il flop del. Le, con le restrizioni introdotte dal, sono. Altro che superamento della legge Fornero, insomma: quest’anno, infatti, dice neben poche, come ricorda anche il Sole 24 Ore., il flop delle ...