Pedro Pascal | come si è rotto il braccio e lo scherzo non riuscito a Matt Damon

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 gennaio 2024) L'attore si opererà alquesto mese per recuperare in tempo per le riprese di The Last of Us 2.si è presentato alla cerimonia dei Golden Globe 2024 con un evidente fasciatura ale adesso grazie a Variety sappiamo cosa gli è successo. L'attore ha raccontato anche di unonon, che quella sera era in lizza con il film Air - La storia del grande salto. Durante le pause pubblicitarie, la star di The Last of Us, giunto all'Hilton con ilsinistro fasciato e legato al collo, ha ricevuto la visita di molte celebrità, tra cui Andrew Scott e Jeffrey Wright. In quel momento,stava cercando di fare uno …