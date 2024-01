Pax Dei | Il nuovo gioco MMO sta arrivando in Accesso Anticipato

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il palcoscenico virtuale dell’evento NVIDIA al CES 2024 è diventato il luogo di svolgimento dell’annuncio tanto atteso: Mainframe Industries ha svelato il prossimo capitolo di emozioni per i fan di Pax Dei, l’MMO che mescola draghi, fantasmi e paesaggi mozzafiato in un’esperienza senza eguali.MMO inDopo quasi un anno di attesa dal precedente teaser, l’Early Access di Pax Dei si staglia finalmente all’orizzonte. Questo vasto universo MMO, ambientato in una versione alternativa dell’Europa medievale, promette di condurre i giocatori in un’avventura epica e totalmente coinvolgente. Definito dagli stessi autori come un “social sandbox“, Pax Dei offre ai giocatori una libertà senza pari, permettendo loro di plasmare la propria esistenza parallela all’interno del. L’esperienza è ...