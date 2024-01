Paul Giamatti cena al fast food dopo la vittoria ai Golden Globe FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 9 gennaio 2024)ha festeggiato in unla suaai2024 in qualità di Miglior attore in un film musical o commedia per The Holdovers. L’attore è statografato mentreva da In-N-Out con un hamburger –grafia che, ormai, è diventata di rito per tutti gli attori come conclusione delle serate hollywoodiane di gala.keeping it real post hiss win last night , at the Westwood In-N-Out in L.A. pic.twitter.com/bmhbLhy3DB — Michael Warburton (@MichaelWarbur17) January 8, 2024 L’attore Michael Warburton ha postato unagrafia della star di Lady in the Water seduta nell’atrio ...