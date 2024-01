Pattinaggio artistico a rotelle | il calendario del Circuito Nazionale Inline 2024 | c’è una novità

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il riccodella stagionedicomincia a definirsi. Oggi, martedì 9 gennaio, la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha diramato le tappe del, rassegna che orma tradizionalmente apre l’annata sportiva. Saranno ben cinque gli appuntamenti previsti per quest’anno, dimostrazione di una disciplina sempre più in crescita in termini di partecipanti. Tra lebrilla il debutto della Sicilia che, a maggio, organizzerà per la prima volta nella storia una competizione con il sistema di punteggio Rollart. La competizione itinerante, valida da regolamento anche come Campionato Interregionale, comincerà ufficialmente il 10 e l’11 febbraio da Zinola (Savona), per poi ...