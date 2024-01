Pasta | salsiccia | provola e cipolla | la preparo in 20 minuti e con una sola pentola come faceva mio Nonno Giovanni!

(Di martedì 9 gennaio 2024): lain unamioEccomi qua a presentarvi un’altra delle ricette di mioGiovanni, amante delle ricette contadine fatte con ingredienti semplici di una volta. Da buon contadino qual era cresceva i suoi maiali, le sue galline, e le sue stupende mucche e caprette. In casa nostra non mancavano mai i suoi salumi e i suoi formaggi. Con questi ingredienti lui spesso e volentieri si dilettava a creare le sue ricettine, molte delle quali erano saporite e veloci. Era capace di abbreviare i tempi di preparazioni all’invero simile. E sporcava pochissime casseruole per limitare il più possibile i consumi di ...

