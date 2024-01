Pasta cacio e pepe |  perché si chiama così se si usa il pecorino?

Leggi su funweek

(Di martedì 9 gennaio 2024) Se vivete nel Lazio o avete visitato questa splendida regione, avrete sicuramente sentito parlare della pasta cacio e pepe. Piatto della tradizione romana, la cacio e pepe è tra le paste maggiormente cucinate nella Capitale. Grazie alla sua semplicità e alla presenza di pochissimi ingredienti, questa pasta è perfetta per portare nelle proprie case un antica ricetta dai sapori prettamente romani. Pasta “cacio e pepe”: il nome fuorviante del piatto ShutterstockLa denominazione “cacio e pepe” è stata utilizzata in quanto la parola “cacio” indica i formaggi a pasta dura, ovvero stagionati più a lungo. Tuttavia, è importante precisare che questo piatto non può essere considerato come autentico se non contiene un elemento cruciale: il pecorino romano. Per realizzare la cacio e pepe è importante, però, prestare attenzione ad alcuni passaggi. Vediamo insieme il procedimento Lo ...