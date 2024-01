Pardo | «Nasca? Errori anche per la Juventus! Inter mostruosa»

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024)prova a riequilibrare la situazione delle polemiche frae Juventus, cercando di spostare il discorso non solo sulle questioni arbitrali. Da Tutti Convocati, su Radio 24, il giornalista ricorda poi un episodio con protagonista. IL DUELLO – Pierluigitorna sulle critiche legate al VAR: «Non dobbiamo cadere nell’errore, di fronte all’incredulità per episodi come-Verona, di buttare via tutto. Il VAR è utile, lo ha dimostratoin questo weekend su episodi come l’espulsione di Pasquale Mazzocchi. Detto questo l’errore dell’altro giorno è stato grave, ma se c’è una persona che in questo momento si sente in colpa secondo me è Luigi. Che peraltro ha fatto tantie pure bipartisan, come il rigore non dato al Bologna ...