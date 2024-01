Papa Francesco va ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

(Di martedì 9 gennaio 2024) "Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’di domenica prossima di CheChe Fa sarà S.S.". Cosìannuncia tramite X il ritorno in onda con und'eccezione, ovvero il Santo Padre. +++ In aggiornamento +++Con grande emozione ho...

“La via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere ... (ilfattoquotidiano)

CITTA’ DEL VATICANO – Pace nel mondo, pace i Medio Oriente “in un momento storico in cui” la pace “è sempre più minacciata, indebolita e in parte ... ()

ha confermato monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Foligno, alla guida di "The Economy of". Con una lettera del 5 dicembre scorso ...... non sulla liturgia o la teologia dogmatica, ma è sulla morale sessuale, dalle coppie gay ai preti sposati, che la destra cattolica scatena la guerriglia di inizio anno contro. E dire ...Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di Domenica prossima di Che Tempo che fa sarà Papa Francesco. Con due righe Fabio Fazio sui social annuncia un incredibile ospite per la ...“Un figlio è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto”, ha affermato il Sommo Pontefice nel suo discorso di inizio anno durato 45 minuti.