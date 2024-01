Papa Francesco torna da Fabio Fazio | perchè la “prova del Nove” è una doppia rivincita per il conduttore

(Di martedì 9 gennaio 2024)ospite da. Lo annuncia proprio ilcon un tweet di poche righe: presenza che sa di. Cambia tutto per non cambiare niente.da, ma questo non è un confronto come gli altri. Non soloil Sommo Pontefice ha già partecipato alla trasmissione del presentatore, ma anche poiché intervistarlo è sempre un’emozione particolare. Soprattutto sapendo che Bergoglio si concede ai media, tenendo però quella solita parsimonia sufficiente a sottolineare la propria presenza evitando di scadere nel banale. Unscontato, per definizione, non lo sarebbe mai. Bergoglio, tuttavia, ...

Non manca neppure l'impegno sociale per Le Dolce Vita che hanno, al loro attivo, anche una versione inedita dell' Ave Maria con La partecipazione in voce di. Il repertorio de Le ...A sostituire l'85enne in qualità di Presidente della Commissione IA per l'informazione c'è ora Padre Benanti, il consigliere di, che rappresenta dunque la figura che si occuperà di ...Papa Francesco torna ospite da Fabio Fazio. Lo annuncia proprio il conduttore con un tweet di poche righe: presenza che sa di rivincita. Cambia tutto per non cambiare niente. Papa Francesco torna da ...Sono già 12 i morti da inizio 2024 tra le persone che vivono per strada, un "popolo" che cresce con l'aumento delle situazioni di crisi. A vincerli cause immediate riconducibili sempre all'abbandono ...