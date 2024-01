Papa Francesco torna da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa | questa volta su Nove

(Di martedì 9 gennaio 2024) Per la secondail Ponteficesarà ospite di, nella sua celebre trasmissione CheChe Fa. L’unica differenza è che non sarà sugli schermi Rai, ma su Canale 9.da“Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di CheChe Fa sarà S.S.“. Cosìannuncia tramite X il ritorno in onda con un ospite d’eccezione, ovvero il Santo Padre. I due sono ormai conoscenti affiatati. Il Pontefice aveva telefonato il conduttorefa. Così aveva raccontato a Muschio Selvaggio: “Ricevo una ...

CITTA’ DEL VATICANO – Pace nel mondo, pace i Medio Oriente “in un momento storico in cui” la pace “è sempre più minacciata, indebolita e in parte ... ()

ha confermato monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Foligno, alla guida di "The Economy of". Con una lettera del 5 dicembre scorso ...In risposta ilha esortato la Chiesa ad "abbandonare le ideologiche ecclesiastiche" e il ... approvando la discussa Humanae vitae ,sui gay ha fatto l'opposto. Il suo placet al testo ...“Un figlio è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto”, ha affermato il Sommo Pontefice nel suo discorso di inizio anno durato 45 minuti.Non su questioni di pura fede, non sulla liturgia o la teologia dogmatica, ma è sulla morale sessuale, dalle coppie gay ai preti sposati, che la destra cattolica scatena la guerriglia di inizio anno ...