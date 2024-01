Paolo Masella attacca Vittorio Menozzi e lui rimane spiazzato

Leggi su biccy

(Di martedì 9 gennaio 2024) Una lite surreale fraè andata in onda ieri sera durante la prima puntata del 2024 del Grande Fratello. Il romano ha infattito il modello accusandolo di essere andato da Letizia Petris a darle la buonanotte in mutand3. “Sei andato da Letizia in mutand3 a darle la buonanotte e a me non è piaciuto, è questione di tatto. A me ha dato fastidio. Io non andrei mai a dare la buonanotte in mutand3 a una ragazza, io ho la mia mentalità. Non dico che sia la più giusta del mondo, ma è la mia. Letizia si è distaccata da te perché prima tu le stavi molto più vicino. Ti sei distaccato perché lei è stata la prima a distaccarsi da te”. Il macellaio di Roma ha poi continuato: “Quante volte ho detto a Letizia ‘appena mi allontano da tesi avvicina‘. E ...