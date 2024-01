Paolo difende Federico da chi lo deride alle spalle | ma in passato ha fatto lo stesso | spunta il video

(Di martedì 9 gennaio 2024) Al popolo del web NON-LA-SI-FA e questoMasella del Grande Fratello lo scoprirà molto presto. Ieri sera, infatti, il bel macellaio di Roma ha litigato apertamente con Vittorio e Sergio accusandoli di aver riso disue spndolo in quanto “bambinone”. “A me non piace che gli ho visti a volte rideretue sp, non con te. Non è una cosa bella perché passa un messaggio sbagliato“. Un’accusa che Vittorio e Sergio hanno respinto ma che ha molto feritoche si è giustificato sostenendo di comportarsi da “bambinone” perché quando era un bambino non gli è stato concesso di farlo. Fine dell’amicizia tra Vittorio e? Secono alcuni ragazzi, Sergio ha un ruolo in questa situazione… #GrandeFratello ...

... "Il primo a riconoscere l'opera in mostra a Lucca " spiegano dal Fatto " ricevuta dal collaboratore di Sgarbi,Bocedi , poche settimane dopo il furto del 2013". Ma i militari sarebbero ...... Salvini chiede la ricandidatura di Christian Solinas , il governatore leghista uscente, mentre Fratelli d'Italia spinge per il sindaco di CagliariTruzzu . In Veneto , invece, Salvini...Addio a J.P.R. Williams, l'estremo volante del Galles «che non sapeva cosa fosse la paura», come lo raccontava Carwyn James, un gallese che l'ha preceduto nella Hall of ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: " Al momento infierire sul Napoli è come sparare sulla croce rossa. Anche De Laurentiis ha am ...