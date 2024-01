Paola Turani e i disturbi dell' alimentazione | Mangiavo solo una mela al giorno

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lo sfogo diLa bellissimacondivide con i follower la sua esperienza, prendendo il via dalla nuova legge di Bilancio appena approvata: 'Il fondo per il contrasto dei...

Lo sfogo diLa bellissimacondivide con i follower la sua esperienza, prendendo il via dalla nuova legge di Bilancio appena approvata: 'Il fondo per il contrasto dei Disturbi dell'...Una scelta che ha smosso la coscienza dell'opinione pubblica, tra cui Paola Turani, la modella bergamasca che ha sofferto in passato di anoressia. Su Instagram, è intervenuta in merito: "I DCA sono la ...L'influencer racconta del periodo difficile che ha attraversato quando aveva 20 anni nel tentativo di sfondare come modella ...