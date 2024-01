“Pandoro-Gate” | tra i legali della Ferragni anche un irpino

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiama Giuseppe Iannaccone è tra gli avvocati penalisti più conosciuti e rinomati negli ambienti milanesi e non a caso è stato scelto da Chiaranel pool guidato dall’avvocato Marcello Bana, che sta seguendo l’influenzer iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano sul caso delBalocco con l’accusa di “truffa” e “pubblicità ingannevole” nei confronti dei consumatori per aver sponsorizzato un dolce natalizio con una maggiorazione considerevole del prezzo con scopo benefico. L’avvocato Iannaccone, particolarmente esperto nei casi di diritto penale d’impresa, con un focus sulle questioni bancarie, ha sangueessendo nato ad Avellino nel 1955, poi affermatosi al Nord Italia dopo aver avviato con successo a Milano lo studio legale “Iannaccone associati”, ...

Chiara Ferragni e' indagata dalla procura di Milano per 'truffa aggravata da minorata difesa' in relazione alla promozione del pandoro Balocco. E' ... (affaritaliani)

Ecco come nasce l'inchiesta per truffa aggravata dalla minorata difesa dei magistrati milanesi che hanno iscritto nel registro degli indagati ... (ilgiornale)

Torna “ AVANTI POPOLO ”, il people show condotto da NUNZIA De GIROLAMO . La puntata in onda martedì 9 gennaio alle 21.20 su Rai3 si aprirà con ... (bubinoblog)

“Collaboreremo con le autorità, in cui riponiamo piena fiducia, certi che emergerà la nostra assoluta buona fede”, si legge nel comunicato diramato ... (tpi)

Una frase pronunciata senza timore ma carica di significato. «Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guardali... le ... (leggo)

Una frase pronunciata senza timore ma carica di significato. «Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guardali... le ... (leggo)

Intanto sulla vicenda delBalocco 'Pink Christmas' il Codacons, associazione dalle cui denunce è nato lo scandalo dele la successiva indagine della magistratura, lancia una ...Si parlerà quindi del "", lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni. Ospiti dello spazio: Alba Parietti, lo scrittore Fulvio Abbate, il linguista filologo e docente di comunicazione ...Una frase pronunciata senza timore ma carica di significato. «Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guardali... le priorità ...Non solo pandoro Balocco, uova di Pasqua, bambole e vestiti: ora desta dubbio anche la collaborazione tra Chiara Ferragni e Oreo, nata nel 2020 per "combattere il Covid-19".