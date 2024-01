Palma Campania | tutte le accuse dei pm al sindaco Donnarumma | “Asservito ai privati”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDieci episodi contestati e una raffica dirivolte dalla procura di Nola ad Aniellodifinito in custodia cautelare ai domiciliari, nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti nel comune vesuviano. Tra le ipotesi di reato formulate, 5 casi riguardano la turbata libertà degli incanti in concorso, 3 la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, una la violazione di norme in materia di subappalto.è anche indagato per distruzione di atti veri in concorso. Nel motivare le esigenze cautelari, il gip nolano Teresa Valentino parla di “gestione fortemente personalistica della cosa pubblica” da parte delavrebbe orientato “le decisioni, anche quelle ...

Aniello Donnarumma era nella terna degli aspiranti segretari provinciali Fdi di Napoli. Il sindaco di, arrestato stamane con accuse di corruzione intorno ad appalti truccati , avrebbe dovuto sfidare il deputato Michele Schiano di Visconti e l'acerrano Raffaele Barbato , in un congresso ...Chi è il sindaco indagato Aniello Donnarumma, per gli amici 'Nello' , il giovane sindaco difinito agli arresti domiciliari, è una figura in ascesa della politica regionale. Nato ad Avellino 38 anni fa , è al suo secondo mandato: eletto sindaco nel 2018 alla guida di una lista ...Per gli inquirenti la conversazione conferma l'intenzione di voler gestire in modo illecito i fondi pubblici diretti al Comune ...