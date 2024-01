Palma Campania | dopo l' arresto il Prefetto sospende il sindaco Donnarumma

Scandalo giudiziario a Palma Campania , in provincia di Napoli, dove per il sindaco Aniello Donnarumma sono scattati gli arresti domiciliari . Le ... (ildifforme)

Aniello Donnarumma, sindaco di(Napoli), è stato arrestato per corruzione a causa di una brutta storia di appalti truccati. Aniello è stato eletto sindaco nel 2018 con una lista civica, poi ha aderito al partito di ...E'finito agli arresti domiciliari il sindaco di(Napoli), Aniello Donnarumma, tra i destinatari di otto misure cautelari emesse dal gip di Nola su richiesta della locale procura al termine di indagini dei carabinieri del Nucleo ...Era particolarmente incline a una gestione privatistica e personalistica della cosa pubblica. Questo il giudizio degli inquirenti nei confronti del sindaco di Palma Campania, comune in provincia di Na ...