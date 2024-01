Palma Campania | arriva la sospensione del sindaco dal Prefetto di Napoli

Scandalo giudiziario a Palma Campania , in provincia di Napoli, dove per il sindaco Aniello Donnarumma sono scattati gli arresti domiciliari . Le ... (ildifforme)

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato il decreto di sospensione per Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, finito agli arresti domiciliari questa mattina. A seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Autorità Giudiziaria nei confronti, tra l'altro, del Sindaco del Comune di Palma Campania. Corruzione, finisce ai domiciliari il sindaco di Palma Campania, in provincia di Napoli. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ...