Palma Campania | arrestato per corruzione il sindaco ‘sceriffo’ Aniello Donnarumma

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – C'è anche ildel comune di, oltre a due dipendenti comunali e cinque imprenditori, tra le persone finite agli arresti domiciliari per i reati a vario titolo di, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato., 38 anni, detto Nello, è