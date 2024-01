Pallanuoto | questo è il vero Setterosa! L’Italia piega l’Ungheria 12-11 ed è in semifinale agli Europei!

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) Era il quarto di finale più equilibrato e lo spettacolo non è mancato.ha tenuto in mano la partita sin dall’inizio, ma ha sofferto sul finale un’Ungheria mai doma: in ogni caso il Setterosa c’è e trova ancora la zona mede in una manifestazione importante. In quel di Eindhoven la Nazionale italiana femminile divola inEuropei battendo 12-11 le magiare. La squadra di Carlo Silipo se la vedrà giovedì 11 gennaio con l’Olanda e resta in corsa per il pass olimpico. Primo quarto convincente per la Nazionale tricolore. Le azzurre difendono benissimo e poi ripartono alla grande, trascinata da una Roberta Bianconi eccezionale al tiro, autrice di tre reti. Segna anche Dafne Bettini, purtroppo invece sba il rigore Marletta: è comunque 4-2 alla fine dei ...