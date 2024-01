Pallanuoto femminile | il calendario delle semifinali degli Europei 2024 | date | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’Italia ha battuto l’Ungheria ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, nei quarti di finaledi: il Setterosa, già qualificato ai Mondiali di Doha, disputerà la semifinale contro i Paesi Bassi padroni di casa giovedì 11 gennaio. L’altra sfida del penultimo atto sarà tra Spagna e Grecia. La formazione ellenica questa sera si è qualificata per i Mondiali: oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, però, è in palio anche un biglietto per i Giochi di Parigi, e, dopo aver battuto le magiare, le azzurre dovranno classificarsi davanti alla Grecia per conquistare il posto alle Olimpiadi. Pere finalidii match ...