Pallanuoto | Europei 2024 | Spagna-Grecia la prima semifinale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda glidial femminile. In quel di Eindhoven, in attesa della sfida del Setterosa con l’Ungheria, che potrebbe proiettare le azzurre verso la zona medaglie e lasciare aperta la porta del pass olimpico, sono andate in scena le prime tre partite. Tutti match piuttosto scontati sulla carta e anche poi andando a vedere il risultato finale. Successi netti per lasulla Croazia, lasulla Francia e l’Olanda sulla Gran Bretagna: spagnole ed elleniche si sfideranno nel penultimo atto, mentre le campionesse del mondo orange attendono la vincente della sfida serale. Riviviamo tutti gli incontri odierni con i vari risultati ed il tabellone verso la finale. RISULTATI DI OGGIFEMMINILE ...

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia - Ungheria dei quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile. IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI