Pallanuoto | Europei 2024 | risultati e classifiche della Division II Per l’Italia la vincente di Montenegro-Germania

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ultimi incontri per laII aglidimaschile tra Zagabria e Dubrovnik: da ora in poi si entrerà nella fase ad eliminazione diretta. Subito gli ottavi di finale, fondamentali anche per il futuro del Settebello: la rivale degli azzurri nei quarti verrà infatti fuori dalla sfida tra, seconda nel Gruppo C. Riviviamo tutti iodierni e lefinali.DI OGGI3^ giornata –e II – 9 gennaio Girone C – Zagabria-ISRAELE 14-8 (6-3, 3-2, 3-1, 2-2) SERBIA-MALTA 21-4 (5-0, 6-1, 5-1, 5-2) Girone D – Dubrovnik SLOVACCHIA-ROMANIA 7-8 (1-1, 3-3, 3-2, 0-2) OLANDA-SLOVENIA ...

L'Italia conquista la semifinale degli Europei femminili di pallanuoto, battendo nei quarti di finale 12-11 l'Ungheria. Grande protagonista Bianconi, autrice di quattro reti. Triplette per Avegno e Marletta, doppietta per Bettini.