Palermo | violenza gruppo su ragazza | in corso udienza preliminare unico minorenne

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gen. (Adnkronos) - E' indavanti al gip del Tribunale dei minori dil'il 18enne accusato per il presunto stupro disulla 19enne palermitana nel luglio s. Il giovane è diventato maggiorenne pochi giorni dopo la, per questo viene giudicato dal Tribunale dei minori. Gli altri sei ragazzi accusati delladivengono giudicati dal Tribunale ordinario. Sono tutti detenuti. Il ragazzo potrebbe scegliere il rito abbreviato.

“Ancora una volta ci troviamo a commentare un’aggressione ai danni di un operatore sanitario, in una spirale di violenza che non sembra possibile ... ()

Palermo , 25 nov. (Adnkronos) - Oggi, a Catania e Palermo , in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della Violenza sulle ... (liberoquotidiano)

Palermo , 25 nov. (Adnkronos) - "Oggi in tutta Italia ci interroghiamo su Giulia . Sento dentro di me un dolore profondo. Un dolore di padre e di ... (liberoquotidiano)

Palermo , 27 nov. (Adnkronos) - Confermata la pena all' ergastolo per Pietro Morreale, il giovane accusato di avere ucciso il 24 gennaio del 2021 la ... (liberoquotidiano)

...più colpito d'Italia Il Policlinio diha un record del tutto invidiabile, si tratta della struttura sanitaria più colpita dai ladri negli ultimi mesi. Episodi preoccupanti per lae l'...... presidente della Regione Sicilia e fratello dell'attuale capo dello Stato, assassinato a... con i massacri del 1992, divenne ormai chiara la natura di antistato delle mafie, la cui...PALERMO – Sassi contro un bus dell’Amat in corso dei Mille a Palermo. I vandali hanno colpito ieri sera, poco prima della mezzanotte, all’altezza del Ponte Ammiraglio, un mezzo della linea notturna 7 ...“Abbiamo provato – dice De Luca – a migliorare questa legge con i nostri emendamenti, come quelli per i ristori ai comuni danneggiati dai prelievi di gas a mare, per la lotta alla violenza di genere e ...