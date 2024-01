Pagamento supplenze brevi | emissione speciale l’11 gennaio esigibilità il 18 o 19 Entro domani le scuole devono autorizzare i ratei contrattuali NOTA

Giorno 11 gennaio è prevista l' emissione speciale per il Pagamento dei supplenti brevi e saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 ... (orizzontescuola)

Come abbiamo già comunicato , l'11 gennaio ci sarà l'anticipazione dell'emissione speciale per ildelle somme spettanti al personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria. La data esigibilità è il 18/19 gennaio. Con nota del 2 gennaio, il Ministero ha precisato che le ...Il problema è che mancano fisicamente i soldi per procedere al: "Anche in questo caso ...tratta di giovani precari che possono contare sul sostegno dei genitori e che accettano le...La situazione degli stipendi dei supplenti brevi e saltuari tiene banco. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha precisato, nelle scorse ore, che l'11 gennaio sarà previsto un'emissione straordin ...C’è un piccolo esercito di insegnanti, sono circa quindicimila, supplenti e precari che devono essere pagati da mesi per il lavoro svolto e non vedono un euro da troppo tempo. E’ un caso nazionale che ...