Ospedali | il prefetto di Napoli | «Due nuovi drappelli di polizia | blindiamo le corsie»

Disposizione di due drappelli delle forze dell'ordine presso gliSan Paolo di Napoli e San ... convocato daldi Napoli, Michele di Bari, in seguito agli ultimi episodi di violenza nei ...Napoli . La disposizione di due drappelli delle forze dell'ordine presso gliSan Paolo di Napoli e San Leonardo di Castellammare di Stabia, ma anche la decisione di ... convocato dal...Ombre cupe di possibili scioperi infermieristici ammantano il già caduco presidio ospedaliero mazarese. Il NurSind, sindacato di punta degli infermieri ha, infatti, inviato - alcuni giorni fa - una no ...Ministro Piantedosi, gli arrivi dei migranti nell’ultimo trimestre sono in calo. La Tunisia di Saied ha iniziato a collaborare «Presto per trarre conclusioni, ma che la Tunisia sia ...