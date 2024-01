«Osimhen in estate andrà in Arabia» | parola dell’agente di Kvaratskhelia

(Di martedì 9 gennaio 2024) «inin»,di Kvataskhelia Mamuka Jugeli, agente dell’esterno georgiano del Napoli Khvicha, ha rilasciato un’intervista al connazionale Tsotne Klinkladze per Sport1 Georgia, parlando ampiamente del futuro del proprio assistito: «ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso,a giocare inSaudita in. Il Napoli ha aumentato il suo contratto, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento innemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, ...

