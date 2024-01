Osimhen | annuncio bomba dall’agente | svelata la destinazione dopo Napoli

...dovrebbe essere il centravanti stabile e Cajuste a centrocampo per la "pausa africana" die ... Proprio la difesa, con l'di Dragusin (pesante l'interessamento del Tottenham) o chi per ......dovrebbe essere il centravanti stabile e Cajuste a centrocampo per la " pausa africana " di... Proprio la difesa, con l'di Dragusin (pesante l'interessamento del Tottenham) o chi per ...Un big club europeo sarebbe pronto a versare nelle casse del Napoli la maxi cifra prevista dalla clausola di Victor Osimhen.L'annuncio in diretta ha letteralmente spiazzato tutti i fan di Giacomo Raspadori: per l'attaccante del Napoli è una vera e propria mazzata.