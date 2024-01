“Orphans” di Lyle Kessler con la regia di Danny Lemmo dal 16 al 21 gennaio al Teatro Belli

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)dicon Edoardo Trentini, Vincent Papa e Mattia Fiorentinidal 16 al 212024-ROMA Dal 16 al 21, il palcoscenico delaccoglie, spettacolo dicon ladi. In una casa fatiscente vivono due fratelli orfani: Filippo è sensibile, solitario e non si avventura mai fuori casa, mentre Felice, un violento ladro borseggiatore, si arrangia come può per sopravvivere. Un giorno Felice rapisce un misterioso uomo di mezza età di nome Aldo. Presto l’inatteso cambia le carte in tavola, ...