Oroscopo Paolo Fox 10 gennaio 2024 | contrasti per Acquario | Ariete demotivato

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 9 gennaio 2024) Cosa prevede l'diFox per mercoledì 10? La Luna sarà in Capricorno in fase calante. In queste 24 ore c'è chi saràe chi avrà una giornata contrastante da affrontare. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 10, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.10Fox:, Toro, Gemelli– C'è un po' di demotivazione e stanchezza. Aspettati un mercoledì pigro in cui evitare gli strapazzi. Toro – Non manca il lavoro, ma c'è qualcosa da recuperare perché hai fatto poco ultimamente. Gemelli – Ti ...