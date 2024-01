Oristanio infortunato | cattive notizie per il Cagliari | l’esito degli esami

(Di martedì 9 gennaio 2024), giocatore di proprietà dell’Inter in prestito al, ha subito un infortunio in occasione dell’ultimo match di campionato contro il Lecce. Il classe 2002 si è sottoposto ad alcuni accertamenti: di seguito il comunicato del club sardo ACCERTAMENTI – A seguito di un trauma contusivo riportato nell’ultima gara, Gaetanoè stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro. L’infortunio richiederà un trattamento conservativo, il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter terapeutico. Inter-News - Ultimee calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

Perché ora come ora, con Lapadulae Luvumbo in Africa, può contare solo su Petagna e. Più Pereiro, ormai ai saluti. Ranieri dovrebbe recuperare anche Jankto, fermato dalla ...Stop scontato anche per Pongracic, Dorgu ancora. CAGLIARI - Out Lapadula nell'attacco ... Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Viola;, ...L’attaccante ha riportato a Lecce la frattura del quinto metatarso del piede destro. Per ora è escluso l’intervento chirurgico, tempi di recupero da stabilire ...Si ferma Gaetano Oristanio, l`attaccante del Cagliari ha riportato una frattura composta al quinto metatarso del piede destro. Lo rende noto il club sardo con una.