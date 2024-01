Organici docenti 2024-25 | Uil Scuola Rua | “Trasformare l’organico di fatto in organico di diritto resta imprescindibile | soprattutto per sostegno”

"Il tema della proroga deglianche aggiuntivi è pure in agenda. Con il Milleproroghe - ... per gli idonei dell'ultimo concorso ordinario, per iimmobilizzati e, ancora, per tutti ...Ma occorrono anche incrementi didie personale Ata , sia per migliorare la didattica che per affrontare meglio le esigenze delle scuole autonome sempre più alle prese con i progetti ...Che il liceo del made in Italy fosse una “sòla”, nata come pura operazione ideologica, i COBAS Scuola l’avevano già denunciato quattro mesi fa, quando il Disegno di legge riguardante “Disposizioni org ...“Saranno le scuole a decidere come sfruttare al meglio queste opportunità” assicura il Ministro, sottolineando che l’organico docenti resterà invariato per privilegiare la qualità della formazione.