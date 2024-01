Ora è ufficiale | il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre Così El Niño cambia il clima del pianeta

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ora è: ilpiùmai registrato dal 1850, data da cui si considera esistano misurazioni scientifiche affidabili. Lo ha reso noto oggi il programma di osservazione della Terra dell’Ue, Copernicuste change (C3s). In quasi la metà dei giorni delappena conclusosi, secondo gli scienziati, la temperatura è stata più calda di oltre 1,5 gradi rispetto a quella registrata in media tra il 1850 e il 1900. In due giorni del mese di novembre la temperatura è stata più elevata per la prima volta addirittura di oltre 2 gradi.la temperatura media globale è ora pericolosamente vicina alla soglia-limite di 1,5 gradi in più rispetto al periodo pre-industriale (1,48, per l’esattezza): il rischio, mette in guardia ...