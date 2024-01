operaio generico

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 9 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 12/12/2023 SETTORE: PersonaleSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per varie aziende dell' Alta Valle del Tevere operai di linea, addetti all' imballaggio, magazzinieri. Le aziende lavorano sia su turni che su orario spezzato. Si offre contratto iniziale con l' agenzia e ottime prospettive future. Il candidato ideale è una persona motivata che ha voglia di crescere all' interno dell' azienda.