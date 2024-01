OpenAI ammette | Senza il materiale protetto da diritto d' autore | impossibile addestrare i modelli di IA

Per difendersi,ha messo in campo una serie di tattiche: da un lato ha rilasciato ... Sul piano legale, la legislazione americanail cosiddetto fair use , ovvero l'utilizzo di materiale ...... il New York Times fa causa ae Microsoft'). Nel fondo troviamo invece l'audizione del ... DOMANI 'Giorgettiil flop sul Patto Ue. Superbonus, tensione Meloni - Tajani ' titola in apertura ...OpenAI ha ammesso che sarebbe impossibile creare tool come ChatGPT senza avere accesso a materiale protetto da copyright.Secondo OpenAI la creazione di strumenti IA di intelligenza artificiale come il suo sarebbe impossibile senza l'accesso a materiale protetto da copyright. Ma non sembra disposta a pagare il dovuto.