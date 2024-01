Omicidio Senago | sorella Giulia | ' ergastolo per l' inumano Impagnatiello'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Ci siamo. Vogliamo sapere di vivere in un paese giusto. Nulla ci restituirà, ma la giustizia può alleviare il senso perenne di frustrazione e sconfitta che proviamo dinnanzi alla lapide di mia". Chiara Tramontano,diuccisa a coltellate dal compagno, Alessandro, da cui aspettavo un figlio, rompe il silenzio a pochi giorni dalla prima udienza del processo in cui l'ex barman rischia l'. Il prossimo 18 gennaio davanti ai giudici della corte d'Assise di Milano si aprirà il dibattimento per l'avvenuto lo scorso 27 maggio a, comune alle porte di Milano. "Giustizia per il nipote che non culleremo mai, per la nostra vita distrutta, per i silenzi che ...