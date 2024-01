Omicidio Giulia Tramontano | l' appello della sorella | “Ergastolo per Impagnatiello”

(Di martedì 9 gennaio 2024) "Chiediamo giustizia, l'per l'essere inumano che ci ha privato di una, una figlia, un'amica, un nipote e una grande donna. Le famiglie che vivono l'del dolore hanno diritto a giustizia e pena esemplare". Scrive così sui social Chiaradi, la 29enne incinta di 7 mesi e uccisa dall'ex fidanzato con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago, nel Milanese, lo scorso 27 maggio. Le parole diarrivano una settimana prima dell'inizio del processo in Corte d'Assise a Milano, previsto per il prossimo 18 gennaio, per Alessandro

Il padre di Giulia su LinkedIn annuncia il suo rientro dopo una pausa che si era preso per rimettere in sesto i pensieri e per decidere i passi da ... (repubblica)

... per i silenzi che accompagneranno ogni Natale, ogni compleanno di, ogni giorno di festa in ... E' accusato divolontario aggravato da premeditazione (avrebbe fatto anche ingerire alla ......essere accusata Si attende ora l'udienza di convalida dell'arresto con l'accusa di... L'interrogatorio del Pm Martedì 9 gennaio infattiLavatura, 41 anni , è stata sentita in ospedale ...Giulia Tramontano, l'appello della sorella Chiara Tramontano ... pm Alessia Menegazzo nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo. È accusato di omicidio volontario aggravato da ...«Chiediamo giustizia, l'ergastolo per l'essere inumano che ci ha privato di una sorella, una figlia, un'amica, un nipote ed una grande donna. Le famiglie che vivono ...