Omicidio di Giulia e Thiago | Impagnatiello a processo con la giudice del caso Yara

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sarà Antonella Bertoja, giàdelprimo grado a Massimo Bossetti, a presiedere la Corte d’Assise che si pronuncerà su Alessandro, l’uomo che il 27 maggio scorso a Senago (Milano) ha ucciso a coltellate la compagna di 29 anniTramontano, incinta di sette mesi. Come da prassi, con Antonella Bertoja (che a fine 2018 è stata trasferita proprio al tribunale di Milano) ci saranno anche una latere e sei popolari. LaBertoja All’imputato, convivente della ragazza e padre di, il bimbo che portava in grembo, è stato accordato il rito abbreviato. La sua colpevolezza non è in discussione visto che ha confessato e ha reso possibile il ritrovamento del cadavere, rinvenuto in ...