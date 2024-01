Olindo e Rosa | perché è stata accolta l' istanza di revisione del processo? Dai nuovi testimoni alle consulenze | la decisione della Corte

Ripartirà il 1 marzo del 2024 il processo per la strage di Erba . Come reso noto da Fabio Schembri, uno dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la ... (ilmessaggero)

La Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti diRomano eBazzi per la prima udienza del processo di revisione sulla strage di Erba. I due coniugi sono stati già condannati all'ergastolo nel primo processo. L'udienza è fissata per il ...- - >prima dell'arresto - Fotogramma . La Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti diRomano eBazzi per l'udienza al termine della ...Ammesso il ricorso di Olindo e Rosa: il 1 marzo udienza a Brescia per revisione della sentenza La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati ...La Corte d’Appello di Brescia ha accolto l’istanza di revisione della sentenza in merito alla Strage di Erba e ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi, ...