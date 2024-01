Olimpia Milano-Alba Berlino | Eurolega | occasione ghiotta per i meneghini

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’è più chein questo martedì d’inizio 2024. Non c’è spazio per nessun altro risultato oltre la vittoria nell’hinterland meneghino che oggi ospiterà un incontro tanto importante quanto affascinante. Sfruttare la classifica, per una volta, potrebbe essere la chiave del successo diche, dopo essere uscita vittoriosa nell’ultimo incontro europeo, tenterà di calare il bis battendo in casa la seconda tedesca consecutiva. Questa volta, in effetti, il compito sembra essere ancor più semplice di quello già portato felicemente a termine: idi Ettore Messina sono attualmente al dodicesimo posto della graduatoria con otto vittorie e undici sconfitte;, odierna rivale, ricopre il ruolo poco nobile di fanalino di coda del ...

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo al Forum di Assago stasera per il ventesimo turno di Eurolega . I biancorossi scendono in campo oggi ... (oasport)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-ALBA Berlino , sfida valida per la 20^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

Al Forum arriva il fanalino di coda dell'Eurolega, una chance da non fallire per i biancorossi di ...In occasione della partitacontro Stella Rossa Belgrado, in calendario l'11 gennaio al Forum di Assago, il prefetto ha vietato la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcolicheBuone notizie per l'Olimpia Milano, meno per l'Alba Berlino. In vista della partita di stasera valida per il Round 20 di Turkish Airlines EuroLeague, i tedeschi ...Le ultime notizie dalla secondaria del Forum, verso la gara di domani sera con i tedeschi Con il morale risollevato dalle ultime vittorie e buone prestazioni, conquistando anche… Leggi ...