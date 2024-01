Ok a odg Lega | stop obbligo dimissioni Sindaci condannati in primo grado

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (askanews) – “Essoddisfazione per l’approvazione in commissione Giustizia al Senato dell’ordine del giorno, a mia prima firma, che impegna il governo ad abrogare la norma, introdotta dalla legge Severino, che costringe allegli amministratori localianche solo dopo ildi giudizio. Finalmente, si restituisce dignità a tutti queiche verranno considerati innocenti, al pari di tutti i cittadini, sino alla sentenza definitiva. Una modifica necessaria, che risponde perfettamente al quesito previsto dal nostro Referendum per una riforma equa e imparziale del sistema giustizia”. Lo ha annunciato la capogruppo dellain commissione Giustizia al Senato Erika Stefani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.