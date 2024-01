Offerta Trenitalia su WhatsApp | viaggi gratis tutto l’anno Promozione falsa | l’azienda | “Nulla a che fare con noi | denunciano tutto alle autorità competenti”

L'è ridotta nei giorni festivi, per un bacino d'utenza che supera le 100mila persone. I ...sistema di trasporti pugliese con soluzioni di viaggio combinate con i servizi regionali di...Lunedì 15 gennaio 2024, in via sperimentale per un anno , entra in vigore la nuovatariffaria Amt. Tra le novità che entreranno in vigore lunedì prossimo, nuove forme di ...di. Un ...La prospettiva preoccupa presidi e insegnanti. Dallo scorso 10 dicembre nell’ambito di una rimodulazione dell’offerta commerciale di Trenitalia, sono stati varati diversi cambiamenti agli orari delle ...Un unico biglietto urbano integrato con Trenitalia da 2,20 euro con una durata aumentata ... potranno beneficiare dell’ampliamento degli ambiti territoriali e dei servizi offerti, a seconda delle ...