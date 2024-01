Occupazione Cisal | Cavallaro | “C’è ripresa ma tasso disoccupazione ancora alto”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il Segretario Generale della, Francesco, commenta i dati dell’Istat sull’in Italia ed invita a non allentare la presa Roma. “Vi sono segnali incoraggianti didell’, tuttavia non possiamo allentare la presa sul problema, visto che ilcomplessivo di dis, seppur in calo, èe molti contratti di neo assunti sono a tempo determinato e sviluppano un precariato eccessivo. Inoltre vi è l’indice negativo legato a giovani Under 34 e a lavoratrici e lavoratori che hanno figli piccoli: nella categoria dei genitori con figli fino a 3 anni, soprattutto tra le donne, vi è un preoccupante aumento delle persone che hanno lasciato volontariamente il lavoro, sintomo della ...

Coordinatore provinciale dellairpina che prosegue: 'E' fuori da ogni dubbio che occorrono ... Serve attuare una serie di misure per sostenere l', in particolare per i giovani. Anche il ...Il Coordinatore provinciale della CISAL di Avellino, Massimo Picone, rilancia la battaglia del sindacato anche in Irpinia contro il precariato. "Un nuovo anno è iniziato portando con se' le difficoltà ...La Faisa-Cisal rivendica la «sacrosanta rioccupazione» di questi ... perché Busitalia Rail Services S.r.l. non faccia orecchio da mercante e dia corso all'occupazione dei dipendenti reintegrati ...