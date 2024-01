Nuovo trattato Onu per lo spazio? Non ancora | ma servono regole nazionali

Leggi su formiche

(Di martedì 9 gennaio 2024) Uninternazionale vincolante per l’uso dellosarà complicato da raggiungere, per questo i Paesi dovrebbero aumentare gli sforzi implementare proprie linee guida per attività sostenibili in orbita. A dirlo è stata ildirettore dell’ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari spaziali esterni (Unoosa), Aarti Holla-Maini, che ha sottolineato come “l’attuazione delle linee guida è l’unica possibilità che abbiamo per muoverci nella giusta direzione”. Le preoccupazioni di Holla-Maini – che ha assunto il suo ruolo a settembre dopo venticinque anni nell’industria spaziale – partono dalla consapevolezza che il rapido aumento dei lanci di razzi e satelliti sta aumentando il numero di detriti spaziali, i cosiddetti space debris, incrementando di pari passo il rischio di collisioni in orbita. Preoccupazioni condivise dalla ...