Nuovo Stadio Milan | Mistretta | “Opportunità di rilancio per la nostra città”

Nuova puntata della rubrica 'Aperto' in onda sui quotidiani online del Gruppo Morenews e in diretta ogni lunedì alle ore ... Nella prima puntata delanno abbiamo avuto come ospite il ...I risultati che il Siracusa calcio sta raggiungendo hanno riacceso in tanti la passione per i colori azzurri ma le attuali condizioni dellonon permettono alla società di programmare un ...Il progetto per lo stadio a San Donato potrebbe vivere una svolta decisiva entro dieci giorni. La conferma dell’assessore Misrtetta Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità, ...I dati, inoltre, sono usciti fuori a ridosso del via libera per la costruzione del nuovo stadio che dovrebbe essere edificato a Pietralata. Secondo le iniziali previsioni le consegne sarebbero dovute ...