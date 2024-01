Nuovo ciclone sull' Italia | attenzione anche alle nevicate da stau

Il nuovo anno è partito nel segno dell’anticiclone e di un clima che tornerà nuovamente mite su gran parte delle nostre regioni. Per avere una ... (ildenaro)

Pi oggi a, freddo e neve portati sull'Italia dalla prima perturbazione di dicembre hanno fatto scattare per la giornata di oggi un’ allerta gialla in ... (feedpress.me)

Previsioni meteo - niente estate di San Martino : al suo posto un nuovo ciclone con piogge e venti forti

Quest’anno il tradizionale periodo di tempo mite non ci sarà: in arrivo un via vai di perturbazioni atlantiche, con temporali e neve sulle Alpi ... (repubblica)