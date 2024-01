Nuovo centrocampista nel mirino del Napoli | l’annuncio di Pedullà

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 9 gennaio 2024) Spuntano nuove news di mercato inerenti al. Gli azzurri avrebbero infatti sondato unprofilo per il centrocampo. Il 2024, ameno per i suoi primi 20 giorni, regalerà notizie su notizie in ottica calciomercato. Gli azzurri continuano infatti a racimolare risultati negativi su risultati negativi, costringendo quindi la società a dare il massimo per portare all’ombra del Vesuvio nuovi innesti per migliorare il proprio score. In centrocampo si continua dunque a trattare con l’Udinese per Samardzic nonché con Leicester e Siviglia per Soumare, con profili del calibro di Koopmeiners e Fornals che osservano in disparte. Unprofilo potrebbe però esser entrato a far parte della lista di obiettivi targata, come rivelato dall’esperto di mercato Alfredo ...