Nuovi supermercati senza casse | dove apriranno e come funzionano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Esselunga e Pam hanno annunciato l’apertura di punti vendita. Dopo l’inaugurazione a Verona del TuDay Conad, il primo supermercato totalmente automatizzato, ecco che altri due colossi della GDO sono pronti a seguire la nuova tendenza. Gli store automatizzati dovrebbero aprire a Milano nel corso del 2024: quello di Esselunga, di 200 metri quadrati, sarà presumubilmente situato nel Mind Village, lo spazio espositivo che nel 2015 aveva ospitato Expo, mentre sulla sede Pam non si hanno ancora notizie. Mafunziona il sistema di pagamento? Definita in gergo ‘frictionless’, cioè priva di intoppi, la procedura dovrebbe consentire un pagamento più semplice e veloce: sarà sufficiente, infatti, scegliere i prodotti e metterli in borsa, mentre l’acquisto viene monitorato tramite sensori. Questa procedura ha anche lo scopo di ...

Esselunga e Pam annunciano isenza casse: come funzionano e verso quale futuro stiamo andando di Capital Web Alcune catene dihanno annunciato l'apertura dipunti vendita senza cassa. Non si tratta delle casse automatiche che già sono diffuse, in questinegozi il pagamento sarà effettuato in maniera ...