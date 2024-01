Nuove regole Atp e Wta dopo il caso Sinner | previsti limiti notturni ai match

(Di martedì 9 gennaio 2024)le accese polemiche della scorsa stagione sugli orari delle partite, con il ritiro di Jannikdal Masters 1000 di Parigi-Bercy del novembre scorso come goccia che ha fatto traboccare il vaso, Atp e Wta corrono ai ripari e insieme varanosulle programmazione. Le due organizzazioni hanno constatato come il numero di partite che finiscono a tarda notte,la mezzanotte, “sia aumentato considerevolmente negli ultimi anni, con un impatto negativo su giocatori e tifosi. Ciò è legato a un aumento della durata media delle partite nel circuito“. Da qui la decisione di adottare un nuovo regolamento che entrerà in vigore da gennaio 2024, dunque sarà valido anche per gli Australian Open che scatteranno il 14 gennaio. Non più di cinque partite al giorno saranno giocate su ogni campo, con ...

